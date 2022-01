Football americano, a Firenze le finali dei campionati italiani giovanili e della Coppa Italia

Tutto pronto a Firenze per lo Youth Bowl 2021. Al Guelfi Sport Center di Firenze si svolgeranno, domani e domenica, tutte le finali dei campionati italiani giovanili e della Coppa Italia di football americano. Una due-giorni intensa, ricca di spunti tecnici anche per gli osservatori della squadra nazionale U19 che inizieranno a lavorare proprio a fine mese in vista dei prossimi campionati europei di categoria.

"Complimenti ai Guelfi Firenze per essere riusciti ad ospitare questo appuntamento così importante - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione che domani sarà presente alle finali - è un segnale che c’è voglia di questo sport, grazie anche ai risultati sportivi dei Guelfi, e questo evento permetterà un’ulteriore crescita di un movimento in ascesa. Ancora una volta si conferma la grande attrattività sportiva della nostra città".

Nel rispetto dei protocolli Covid e delle disposizioni ministeriali, l’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di green pass ‘rafforzato’ e per un massimo di 500 spettatori.

L’uso della mascherina FFP2 è obbligatorio.

I biglietti sono in vendita online sul portale di DIY a questo link:

https://www.diyticket.it/artists/2584/finali-campionati-giovanili-fidaf

Considerata l’esiguità dei posti a disposizione, non è garantita la possibilità di acquistare i biglietti direttamente allo stadio.

Le partite saranno inoltre trasmesse in diretta streaming, grazie alla regia di Touchdown srl, sul canale YouTube federale FIDAF TV.

Come sempre, inoltre, sarà possibile seguire i risultati LIVE (play by play) sulla web app federale Gameday, dove troverete anche i link diretti agli streaming: https://gameday.fidaf.org/

A margine del programma agonistico, la Fidaf organizzerà al Guelfi Sport Center anche le riunioni programmatiche del Campionato Italiano di Seconda Divisione (domani, sabato 22 gennaio alle 11) e del Campionato Italiano a 9 giocatori (CIF9, domenica 23 gennaio alle 10.30).

Questo il programma:

Sabato, 22 gennaio

h. 14 Finale U15 Giaguari Torino vs Seamen Milano

h. 17.30 Finale U18 Skorpions Varese vs HP Team

Domenica, 23 gennaio

h. 11 Semifinali Camp. U12:

Daemons Cernusco vs Legio XIII Roma

Vipers Modena vs Frogs Legnano

h. 13 Finali 1°- 2° posto e 3°- 4° posto U12

h. 16 Finale Coppa Italia Seamen Milano vs Rhinos Milano

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa