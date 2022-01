Furti a Faltognano, Torchia: "Avvieremo il controllo di vicinato"

“Purtroppo ogni anno in prossimità delle feste natalizie e subito dopo assistiamo ad una sorta di recrudescenza dei furti con scasso nelle abitazioni private. Ho più volte segnalato il problema ai responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza, manifestando la necessità di intensificare il controllo del territorio attraverso un'implementazione del numero degli agenti. Le mie richieste, come quelle di tutti gli altri sindaci dei Comuni limitrofi, non sono state esaudite perché la disponibilità di agenti è molto limitata e negli ultimi mesi sono stati impiegati in attività di controllo diverse”. A dirlo è il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia in relazione all'aumento dei furti a Faltognano.

Torchia esprime solidarietà ai cittadini derubati e rilancia l'idea “di avviare l'esperienza del controllo di vicinato, sperimentata in modo positivo nella frazione di Vitolini. In quel paese ha funzionato bene ed ha avuto una funzione di deterrenza rispetto a questo tipo di reato. Il controllo di vicinato partirà a breve anche in via Copernico a Sovigliana: proprio ieri abbiamo fatto la prima riunione per dare avvio al progetto. Per questo dico che si potrebbe replicare anche a Faltognano l'esperienza di Vitolini”.

“Quello di Vinci – continua Torchia – per fortuna è un territorio in cui l'incidenza percentuale di questi reati è molto più bassa rispetto ad altre zone della Città metropolitana di Firenze. Comprendo che questa mia ultima affermazione sia una magra consolazione per chi è stato vittima di un reato di effrazione domestica, penso però che sia giusto evidenziare qual è la realtà dei fatti. I carabinieri della nostra città e la polizia di Stato stanno svolgendo un egregio lavoro di controllo del territorio e stanno indagando sui furti delle ultime settimane: recentemente abbiamo installato una serie di telecamere, ubicate nei luoghi di ingresso e uscita delle aree urbane, sono strumenti molto utili per il controllo del territorio. In particolare per la frazione di Faltognano sono attive le telecamere ad Anchiano, all’imbocco di via di Faltognano”.

Fonte: Comune di Vinci