Il Bisonte cambia capitana, è la montopolese Carlotta Cambi

Il Bisonte Volley Firenze ha una nuova capitana: Carlotta Cambi.

La palleggiatrice di Montopoli, da due anni al Bisonte, è la nuova capitana: è stata scelta dalla dirigenza e dallo staff tecnico per rivestire questo importantissimo ruolo, un riconoscimento meritato per una giocatrice che ha sempre dimostrato professionalità e attaccamento alla maglia.

Yvon Beliën sarà la vice-capitana, anche lei alla seconda stagione come bisontina.

CARLOTTA CAMBI: “È una grande gratificazione per me ricoprire questo ruolo, siamo solo all’inizio del girone di ritorno e sono convinta che abbiamo ancora tante cose da dare e da dimostrare. Sono onorata di essere stata scelta come capitana del Bisonte.”