Il prof empolese Mauro Guerrini associato d'onore dell'Associazione Italiana Biblioteche

Un'altra bella soddisfazione per il professor Mauro Guerrini. L'associazione italiana biblioteche gli ha infatti conferito l'onorificenza di associato d'onore.

Scrive la presidente Rosa Maiello nella motivazione: "Per il contributo determinante agli studi di Biblioteconomia e sulla catalogazione, nonché all'affermazione ed al rafforzamento della presenza italiana in Ifla e per le numerose iniziative di elevato valore culturale orientate al confronto ed alla collaborazione internazionale dei bibliotecari italiani".

L'AIB, Associazione italiana biblioteche, è l'associazione professionale dei bibliotecari italiani e ha come scopo la promozione dei servizi bibliotecari del Paese e il riconoscimento della professione. Il professor Guerrini ne è stato al vertice per ben nove anni, dal 2002 al 2011 ed ora ne diventa associato d'onore. Un'altra bella soddisfazione per il cattedratico empolese.