Incidente sulla A1: sei vettue coinvolte, due feriti

Poco dopo le 16:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma, a causa di un incidente, avvenuto all'altezza del km 343, che ha visto coinvolte sei autovetture ed a seguito del quale due persone sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, si registrano 7 km di coda in direzione Roma e 5 km in direzione Bologna, a causa della precedente chiusura temporanea del tratto anche in direzione Bologna.

Gli utenti in viaggio sulla A1 diretti verso Roma, dopo l'uscita obbligatoria di Valdarno, potranno percorrere la Strada Statale 69 di Val d’Arno per rientrare in A1 ad Arezzo in direzione Roma.

Gli utenti in viaggio sulla A1 diretti verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria di Arezzo, potranno percorrere la Strada Statale 69 di Val d’Arno per rientrare in A1 a Valdarno in direzione Bologna.