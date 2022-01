La Polizia intensifica i controlli a Firenze: oltre 200 le persone identificate

A Firenze la Polizia di Stato intensifica i controlli anche nelle ore serali e notturne: nella giornata di ieri le volanti e le motovolanti “Nibbio”, unitamente alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, hanno effettuato una serie di verifiche tra il centro e la periferia cittadina, con particolare attenzione alle zone di piazza Stazione, piazza del Mercato Centrale, piazza San Jacopino, via Nazionale e ai quartieri di Novoli e dell’Isolotto.

Nella serata di ieri 20 gennaio sono state identificate oltre 200 persone e, intorno alle 22.00, in piazza Stazione tre giovani di origini straniere, un 19enne e di due minori di 16 e 17 anni, alla vista degli agenti hanno tentato subito di eludere i controlli della Polizia e per questo motivo sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 16enne è stato anche sorpreso con addosso qualche grammo di hashish e segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti di rito i minori sono stati riaffidati ai propri familiari dopo essere stati sanzionati, insieme al 19enne, per ubriachezza manifesta.