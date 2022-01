Lavori sulla rete fognaria a Scandicci: senso unico alternato in via Pisana

A Scandicci rimarrà attivo il senso unico alternato, regolato da semaforo, nel tratto di via Pisana compreso tra gli incroci con via Nazioni Unite e Darwin, a partire dalle 9 di lunedì 24 gennaio fino a venerdì 4 febbraio, per consentire lavori di riqualificazione della rete fognaria a carico di Publiacqua.

In considerazione dei rallentamenti dovuti al senso unico alternato in quel tratto di strada, l’ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale di Scandicci ha indicato un piano di viabilità alternativa: per chi viaggia da Lastra a Signa in direzione del centro di Scandicci è consigliato il percorso da via Barontini, via Europa e via Nazioni Unite, mentre per chi proviene da Scandicci centro in direzione opposta il tragitto alternativo segue via delle Nazioni Unite, via 8 marzo, via Europa, via Barontini; altra alternativa possibile è l’utilizzo della Strada di Grande Comunicazione Fi Pi Li.

