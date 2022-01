Le melodie del Trio Demone risuonano all'Auditorium Rosai di Firenze

Proseguono i concerti a cura dell’Associazione A.Gi.Mus. Firenze presso l’Auditorium Ottone Rosai (via dell’Arcovata 4/6), in collaborazione con il Quartiere 5 del Comune di Firenze.

Domenica alle ore 10.30 si esibirà in concerto il Trio Demone, formato dal primo oboe dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino Alberto Negroni, assieme a Stefania Morselli al flauto (flautista del Teatro Carlo Felice di Genova) e Annalisa Desantis all’arpa (che collabora regolarmente con le maggiori orchestre italiane). Eseguiranno musiche di Dahloff, Kohler, Martin, Heisler, Liviabella.

Il concerto è ad ingresso libero (con super green pass, mascherina FFP2 e registrazione della presenza, che può essere fatta anche preventivamente tramite la prenotazione, telefonando o scrivendo un’e-mail a A.Gi.Mus. Firenze).

Alberto Negroni, bolognese, si è diplomato presso il Conservatorio G.B. Martini della sua città col massimo dei voti e la lode sotto la guida di Gino Siviero. Ha poi proseguito i suoi studi con Lothar Koch e Harold Gomberg. A soli 22 anni diventa primo oboe del Teatro alla Scala e della Filarmonica omonima. Numerosi sono stati i riconoscimenti dei grandi Direttori con cui ha collaborato. Riccardo Muti dice di lui: “un meraviglioso musicista con straordinarie qualità umane…” Nel 1997 lascia la Scala e diventa primo oboe dell’Orchestra del Maggio musicale fiorentino, sotto la direzione di Zubin Mehta, ruolo che tuttora ricopre. E’ oboista testimonial della Marigaux ed è spesso ospite di numerose Orchestre italiane e straniere. Ha inciso per Sony Classical, Art e Philips.

Stefania Morselli si è diplomata presso l’Istituto musicale pareggiato “O.Vecchi” di Modena, sotto la guida di Gabriele Betti. Ha proseguito i suoi studi presso l’ Hochschule fur Musik Heidelberg Mannheim con J.M. Tanguy dove ha conseguito il diploma col massimo dei voti. Ha frequentato l’Accademia “Incontri col Maestro” di Imola perfezionandosi con Bruno Cavallo ottenendo il diploma con il massimo dei voti e menzione speciale. Nel 2004 vince il concorso di ottavino presso il Teatro Carlo Felice di Genova, ruolo che tuttora ricopre. Collabora regolarmente con l’Orchestra del Maggio musicale fiorentino e con molte altre orchestre italiane e straniere. Ha suonato sotto la direzione di C. Abbado con la Mahler Chamber Orchestra e l’Orchestra Mozart. Ha collaborato, come primo flauto, con l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, L’Orchestra dei Pomeriggi musicali di Milano, Orchestra del Teatro Donizetti di Bergamo, Orchestra del Maggio musicale fiorentino. Recentemente ha eseguito i concerti di Vivaldi per ottavino con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

Annalisa Desantis ha iniziato i suoi studi musicali con Lisetta Rossi ed Emanuela Degli Esposti e si è diplomata presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma. Ha poi ottenuto la Laurea di concertista presso la Zurcher Hochschule der Kunste, con Chaterine Michel. Vincitrice di numerosi concorsi (Ottocento Festival Saludecio, “F. Schubert” Tagliolo Monferrato, ”Victor Salvi” a Saluzzo,”Cà Bianca Classic” a Milano, Concorso internazionale Rovere d’oro, San Bartolomeo a mare, Imperia). Ha vinto le audizioni per la Gustav Mahler Jugend Orchestra, con cui ha partecipato nel 2008 ad un tour diretta dal M° Sir Colin Davis, e l’audizione per prima arpa dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal Maestro Riccado Muti. Collabora regolarmente con le maggiori orchestre italiane: Teatro alla Scala e Filarmonica della Scala, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Lirico di Cagliari. Attualmente è prima arpa del Festival Puccini di Torre del Lago e collabora dal 2010 con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Affianca all’attività orchestrale una intensa attività solistica e cameristica.