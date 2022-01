Mezzi spargisale della Protezione civile del Comune in servizio nelle prime ore del mattino di sabato 22 gennaio 2022 lungo le strade collinari. L’intervento delle squadre di personale dell’Amministrazione Comunale è stato disposto per far fronte al rischio di ghiaccio sulle strade, a seguito dei bollettini meteo con previsioni di abbassamenti di temperatura.