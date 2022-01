Nasce la partnership tra Rete Meteo Amatori di Cascina e 3BMeteo

Nasce l’accordo di partnership tra 3Bmeteo e Rete Meteo Amatori, Blog & community per meteo appassionati. La collaborazione permetterà un proficuo scambio di dati e contenuti: Rete Meteo Amatori fornirà a 3bmeteo dati meteo e materiale foto/video di cronaca.

Infatti RMA può contare su una comunità di circa 8000 meteo segnalatori che volontariamente segnalano le condizioni meteo su tutto il territorio nazionale.

La qualità dei dati sarà garantita da fact checking e successiva validazione da parte di Rete Meteo Amatori. Contestualmente all’interno del portale RMA verranno incluse le previsioni fornite da 3Bmeteo, costantemente aggiornate ed elaborate dal proprio team di meteorologi esperti e certificati.

Grazie a questa sinergia tra una realtà volontaria e un’azienda affermata il panorama redazionale di cronaca potrà essere aggiornato in tempo reale tramite integrazione dei dati di nowcast e di immagini e video di Rete Meteo Amatori.

Le segnalazioni dei segnalatori saranno altresì un ulteriore ausilio integrativo per il già avanzato sistema di nowcast di 3Bmeteo a livello nazionale.

Edoardo Ferrara caporedattore di 3Bmeteo dichiara: “Siamo lieti di iniziare la collaborazione con la community di Rete Meteo Amatori, fatta di tanti volontari che per passione dedicano il loro tempo alla meteorologia. Vogliamo poter contribuire alla crescita di questa comunità. Al contempo, vogliamo comunicare con maggiore impatto gli eventi atmosferici anche attraverso foto e video grazie al contributo territoriale e capillare della comunità di Rete Meteo Amatori".

Andrea Pardini fondatore e amministratore, Franco Menenti amministratore di Rete Meteo Amatori, dichiarano: “Siamo fieri di poter annoverare questa nuova collaborazione con un’azienda leader del settore che da anni svolge un’ottima comunicazione meteorologica. Gruppi di Meteo Appassionati come il nostro possono con serietà e precisione fornire utili informazioni che saranno utilizzati dai professionisti del settore per un miglioramento del risultato previsionale, per il bene dei cittadini e di tutti coloro che si affidano ad una meteo precisa come l’agricoltura.Oggi guardiamo a questo futuro con l’obiettivo che questo accordo con 3Bmeteo sia l’inizio di una lunga e solida collaborazione”.

Fonte: Rete Meteo Amatori - Ufficio Stampa