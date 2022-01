Nuovo piano strutturale di Montespertoli. Osservazioni entro il 1° febbraio

Da ottobre sono partite le procedure per l'adozione del nuovo piano strutturale a Montespertoli e adesso chiunque può presentare le proprie osservazioni entro il 1° febbraio 2022.



Il piano strutturale di un paese delinea lo sviluppo del territorio stabilendo nuove norme e punta a qualificare gli interventi edilizi riducendo al minimo il consumo di suolo incentivando in modo forte il recupero e l'efficientamento del patrimonio esistente.



Ogni osservazione presentata sarà poi oggetto di una valutazione tecnica e poi sarà discussa dalla competente commissione consiliare prima di essere eventualmente accolta dal Consiglio Comunale in fase di approvazione definitiva.



Per l'occasione e per rispondere alle domande su come presentare le osservazioni l'Amministrazione ha organizzato un nuovo incontro, stavolta online, giovedì 27 gennaio, alle ore 18, sulla piattaforma Zoom.



Chi è interessato a partecipare può collegarsi al link: https://us02web.zoom.us/j/84860916282?pwd=d3BhZzJKV1BXRldWZ1RKL3FOWStSZz09



Tutta la documentazione relativa al nuovo Piano Strutturale è a disposizione al SEGUENTE LINK: https://bit.ly/AdozionePS

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa