Pandemia Covid, il webinar del Rotary fa il punto sulla Valdelsa

“Pandemia Covid-19: dove siamo e dove stiamo andando? Il punto dalla Val d'Elsa” è il titolo del convegno, che si terrà domani (ore 16-18.30), in modalità online.

Il webinar, promosso dal Rotary Club e dal Rotaract Valdelsa con il patrocinio del Comune di San Gimignano, prevede numerosi interventi di esperti e la moderazione di Claudio De Felice, pediatra neonatologo e ricercatore dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese e di Maria Antonietta Cruciata, giornalista dell’Agenzia di informazione della Giunta della Regione Toscana. La tavola rotonda online si aprirà con i saluti del presidente del Rotary Valdelsa Marco Panti, della presidente Rotaract Valdelsa Sofia Baldini, del sindaco e dell’assessora alla cultura del Comune di San Gimignano Andrea Marrucci e Carolina Taddei.

Seguiranno gli interventi: “Il virus Sars-CoV-2” (Maria Grazia Cusi, docente universitario, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese e prima scienziata ad avere isolato il virus Sars-CoV2 in Toscana e sequenziato il primo caso di variante omicron nella nostra regione); “Gestione dell'informazione di una pandemia nell'era dei social (Cristina Manetti, responsabile del Gruppo di coordinamento per l'Informazione in ambito sanitario della Regione Toscana); “Gestione sanitaria di una pandemia in corso” (Simona Dei, direttore sanitario dell’Asl Toscana sud-est); “Pandemia Covid-19: appunti da chi vive in trincea” (Andrea Dell’Orso, tecnico di radiologia del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli); Rsa e Covid-19 (Pierangelo De Felice, Infermiere, Hospice San Martino, Empoli); “Pandemia Covid-19: Il punto di vista dell’anestesiologo- rianimatore” (Laura Brunelli, clinical risk assesment, Asl sud est); “Consorzio Italiano Gen-Covid: Covid-19 e genetica” (Alessandra Renieri, docente universitario di Genetica Medica e direttore Genetica Medica Aou senese); “Pandemia Covid-19 e bambini” (Francesco De Feo, medico pediatra, Siena); “Vaccinazione anti-Covid 19. Esperienze sul campo” (Emilio Battisti, reumatologo, Aou senese); “Pandemia Covid-19: Il punto di vista dall'Oms della pandemia Covid-19” (Luigi Migliorini, ex-country director Oms e attuale consulente Oms).

L’evento si svolgerà sulla piattaforma zoom: ID riunione 94000680881, passcode 2071. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0577/907024.

Fonte: Ufficio Stampa