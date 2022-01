Pensionati Cisl, Stefano Nuti ancora alla guida della Fnp

Una segreteria regionale con i segretari generali di ogni territorio per rappresentare al meglio tutta la Toscana. È la maggiore novità uscita dal Congresso regionale della Fnp, il sindacato pensionati Cisl, svoltosi ieri e oggi a Tirrenia (PI).

Segretario generale è stato confermato Stefano Nuti, ma a comporre il nuovo vertice regionale con lui saranno ora i segretari generali Fnp delle sette strutture territoriali Cisl della nostra regione: Vivano Bigazzi per Firenze-Prato, Marco Maurizio Colombo per Siena, Carlo Di Paola per Grosseto, Enzo Fossati per Arezzo, Andrea Giannecchini per Toscana Nord (Pistoia, Lucca e Massa Carrara), Eraldo Nari per Pisa, Carmelo Triglia per Livorno.

"Abbiamo scelto di sfruttare questa opportunità offerta dallo statuto per dare alla Fnp Toscana un governo collegiale che condivide le scelte politiche e organizzative della Fnp nazionale" spiega Nuti.

"L’impegno della Fnp Toscana nei prossimi anni sarà dedicato soprattutto al confronto con la Regione sulla sanità, sia a livello ospedaliero che nel territorio, e all'impegno per rappresentare al meglio i pensionati toscani, i loro bisogni e le loro aspirazioni e rafforzare il loro ruolo nella società".

Fonte: Cisl Toscana - Ufficio Stampa