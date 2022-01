Poggianti coinvolto in un incidente sulla vecchia 429: "Un po' dolorante ma già a casa"

Disavventura senza gravi conseguenze per Andrea Poggianti, capogruppo di FdI-Centrodestra Empoli, rimasto coinvolto in un tamponamento a catena nel vecchio tratto della 429. A comunicarlo è lui stesso, tramite facebook: "Un po' dolorante, ma già a casa con riserva di ulteriori accertamenti per frattura vertebrale".

L'avvocato e politico empolese posta anche una fotografia dove, dal letto di ospedale, ha il pollice della mano alzato come a voler comunicare, "è tutto ok". Sui social Poggianti ringrazia il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, "che ha dimostrato tutta la sua professionalità e cordialità in questa notte, anche per un momento delicato e convulso come stiamo vivendo".