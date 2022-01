Pre e post scuola a Poggio a Caiano: prosegue il servizio alla scuola dell’infanzia fino al 31 marzo

Per andare incontro alle richieste delle famiglie, l’Amministrazione comunale ha deciso di continuare a garantire il servizio di pre e post scuola presso la scuola dell’infanzia fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza nazionale.

Ricordiamo che i protocolli sanitari che sono stati adottati in ambito scolastico per arginare la diffusione del virus hanno particolarmente impattato nell’organizzazione del servizio presso la scuola dell’infanzia dove, oltre a garantire le così dette “bolle”, si sono dovuti formare gruppi ancora più piccoli, visto che i bambini non indossano la mascherina. Questo si è tradotto in un aumento esponenziale del personale necessario a fare funzionare il servizio, con un conseguente aumento dei costi per l’Amministrazione e delle tariffe per le famiglie.

“Visto l’enorme sforzo economico che implica garantire questo servizio nella scuola dell’infanzia - afferma l’Assessore alla Pubblica istruzione Fabiola Ganucci – all’inizio dell’anno scolastico ci eravamo impegnati con le famiglie ad assicurarlo temporaneamente fino al 31 dicembre, per poi valutare la possibilità di proseguirlo ulteriormente. Alla luce della proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, abbiamo deciso di continuare con il servizio per andare così incontro alle famiglie che ancora ne hanno bisogno e ce ne hanno fatto richiesta. A fine marzo rivaluteremo la situazione, anche alla luce delle decisioni governative e decideremo come proseguire fino al termine dell’anno scolastico. Queste condizioni sono state naturalmente condivise con le famiglie interessate. È proprio guardando alle famiglie e alla loro esigenza di conciliare tempi di vita e di lavoro che riteniamo che un servizio come quello del pre e post scuola, che qui a Poggio ci impegniamo ad offrire, dovrebbe essere garantito in modo diffuso a livello nazionale per tutti i bambini, dall'infanzia alla primaria.”

Nella scuola primaria a Poggio, il pre e post continua ad essere garantito per tutto l’anno scolastico alle medesime condizioni degli anni scorsi.

“Abbiamo ritenuto importante - afferma il Sindaco Francesco Puggelli - continuare a sostenere e dare risposta alle famiglie che per necessità lavorative hanno bisogno di lasciare i figli in un luogo sicuro in orario extra scolastico. Del resto si tratta di un servizio che caratterizza da sempre il nostro Comune, tra i pochi già prima del Covid ad attivarlo. Quest’anno, nonostante le grosse difficoltà, siamo una delle poche amministrazioni della provincia che è riuscita a fornire questa risposta alle famiglie. Proprio la loro forte richiesta, anche in questo momento, è chiaro indice di quanto sia utile e rilevante per la nostra comunità.”

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa