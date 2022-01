Premio Donna Città di Scandicci 2022, candidature aperte

La Commissione consiliare Pari Opportunità, presieduta da Ilaria Capano alla presenza dell’assessora alle Pari Opportunità Diye Ndiaye, ha deciso di assegnare il Premio Donna Città di Scandicci alla figura femminile che nel corso del 2021 “si sia distinta per l’impegno in ambito artistico e culturale nei confronti delle persone con disabilità o persone anziane, favorendone il benessere psichico, la socialità e l’inclusione attiva nella nostra comunità”.



Tutti i cittadini sono invitati ad inviare i curricula entro il 28 febbraio 2022.



La cerimonia di premiazione avrà luogo, situazione sanitaria permettendo, in occasione della Festa Internazionale della Donna, il giorno 8 marzo 2022.

Le candidature, motivate e accompagnate da un breve curriculum vitae, devono essere indirizzate alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Scandicci e inviate via Pec all'indirizzo comune.scandicci@postacert.toscana.it , oppure per email a puntocomune@comune.scandicci.fi.it con allegata copia di un documento d’identità del proponente, oppure per raccomandata a Commissione Pari Opportunità del Comune di Scandicci presso Punto Comune, piazzale Resistenza, 50018 Scandicci (Fi).