Rinviata la gara tra Abic e Mugnone

Su richiesta della società ospite, è stata rinviata la gara del campionato di Promozione in programma domenica 23 gennaio tra Gialloblu Castelfiorentino e Pvm Mugnone che avrebbe dovuto sancire la ripresa della stagione agonistica dopo la sosta natalizia e le due gare rinviate su disposizione del Comitato Regionale. Il recuperò è fissato per lunedì 7 febbraio alle ore 20.30 al PalaBetti.

Il Gialloblu di coach Dario Chiarugi, dunque, salvo ulteriori rinvii, ripartirà domenica 30 gennaio quando ospiterà il Don Bosco Figline per la prima giornata del girone di ritorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino