Scomparsa Giovanni Barbagli, il cordoglio del sindaco di Bagno a Ripoli

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, a nome dell'amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Barbagli.

"Purtroppo - ha dichiarato il sindaco - abbiamo appreso poco fa della scomparsa di Giovanni Barbagli, da sempre una figura di riferimento per il nostro territorio, prima come amministratore e più recentemente come presidente della Croce d’oro di Ponte a Ema. Giovanni aveva da poco compiuto 79 anni, era nato a Cinigiano, in provincia di Grosseto, ma pur mantenendo un forte legame, anche amministrativo, con il suo paese natale, ha trascorso gran parte della sua vita a Bagno a Ripoli. Per moltissimi anni è stato un funzionario del servizio sanitario. Per tutta la vita, il suo cammino è stato contrassegnato dall’impegno civile e politico. Sindacalista e segretario del PRC dell’Antella, nel 1999 viene eletto in Consiglio comunale a Bagno a Ripoli, diventandone vicepresidente. E sempre tra le file di Rifondazione Comunista, nel 2000 viene eletto in Consiglio regionale, prendendo parte – tra l’altro - ai lavori della Commissione Sanità e della Commissione lavoro.

Ha ricoperto anche la carica di presidente dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana e negli ultimi anni aveva guidato la Croce d’oro, confermandola come un punto di riferimento per il mondo dell’associazionismo e del volontariato sul nostro territorio. Ricordando l’impegno e lo spirito di servizio di Giovanni, a nome di tutta l’amministrazione comunale porgiamo ai suoi familiari la nostra vicinanza e sentite condoglianze".

