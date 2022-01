Servizi educativi, aperte iscrizioni a Volterra

Il Comune di Volterra ha aperto le iscrizione per il nido “La Mongolfiera” e lo Spazio Gioco Educativo “GiocaMondo”.

“I servizi educativi - dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra - svolgono un ruolo importante per la formazione, per la crescita personale e per la socializzazione dei più piccoli. Rappresentano, infatti, un momento significativo che segna, nella vita delle bambine e dei bambini, una fase di scoperte, di integrazione e di condivisione, favorendo le occasioni di interazione tra pari e lo sviluppo dell’autonomia”.

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Volterra entro il giorno 20 marzo 2022 e saranno accolte secondo la graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le informazioni relative al bando sono consultabili sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.volterra.pi.it

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa