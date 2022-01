Un pusher 33enne è stato arrestato a Prato. Lo spacciatore è stato colto in flagrante mentre stava cedendo cinque dosi di hashish a due persone in piazza San Domenico. I carabinieri lo hanno notato e lo hanno colto in fallo. L'uomo, di origini algerine, è stato ammanettato e si trova in carcere. Verrà giudicato per direttissima.