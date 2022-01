Treni, ritardi continui sulla Faentina. I sindaci del Mugello: "Disastro annunciato"

La pubblicazione dei dati sui ritardi delle linee ferroviarie della toscana non sorprende il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello Stefano Passiatore e il Sindaco di Borgo San Lorenzo, che in Unione ha la delega ai Trasporti, Paolo Omoboni.

Secondo quanto emerso dal report ritardi di dicembre divulgato da Trenitalia le linee ferroviarie del Mugello hanno ottenuto una percentuale di puntualità ben al di sotto del 97%; numeri che danno diritto al bonus per i viaggiatori, ma che certificano ancora una volta una situazione insostenibile se si pensa anche che per la Faentina si tratta di posizioni tristemente di vertice, è la seconda peggior linea in toscana di dicembre, che si confermano per il secondo mese consecutivo, a novembre l’indice era addirittura migliore con un 96.87% rispetto al 96.05 di dicembre.

“Evidentemente – affermano i due sindaci – il problema dei ritardi che ci ha portato sotto le sedi di RFI e Trenitalia con la manifestazione ‘Faentina: basta scuse’ era reale. Il disagio c’era e continua a esserci, sulle linee ferroviarie del Mugello. Da mesi diciamo che la situazione non è più sostenibile e che le parole non bastano. Oltre ai rimborsi, sacrosanti, ci vogliono interventi per far funzionare le linee”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa