Viabilità, chiuso un tratto di via Pratese per lavori a fognatura e acquedotto

Proseguono in via Pratese i lavori di scavo per la realizzazione di un collettore fognario e la sostituzione della condotta idrica nella zona Nespolo-Le Querci.

Pertanto da lunedì 24 fino al 28 gennaio in via Pratese (tratto dai numeri civici 365 – 381) saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito a tutti i veicoli, consentendo la circolazione sul percorso alternativo indicato attraverso via degli Oleandri - via Toscana - via di Chiazzano e viceversa.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa