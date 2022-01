Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, un arresto a Lucca. Un 47enne di origini marocchine è finito in manette dopo un'operazione della polizia. Nella mattinata di ieri, venerdì 21 gennaio, il 47enne è stato fermato dopo vari servizi di pedinamento e osservazione. Attualmente si trova in carcere.

Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria marocchina al termine di attività investigativa avviata dalle Autorità di Polizia di quel Paese, nella seconda metà di agosto 2019, in ordine ad un flusso di cittadini marocchini che emigravano clandestinamente verso l’Europa. L’indagine ha dimostrato che l'uomo in due diverse circostanze aveva fornito aiuto ed assistenza ai migranti in Marocco, in cambio di denaro.