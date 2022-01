Fine vita, corso Opi-Firenze Pistoia

Sarà Simona Codevilla, infermiera esperta in cure palliative, a tenere il corso organizzato da Opi Firenze-Pistoia su “L’assistenza infermieristica nel fine vita, il sostegno ai familiari”.

L’evento formativo, per cui sono previsti 3,9 crediti Ecm, si svolgerà il 28 gennaio (ore 14-17) presso la sede dell’Ordine a Firenze, in via Da Palestrina 11.

Nell’occasione si parlerà di “Assistenza al paziente ed educazione sanitaria nelle cure palliative” (ore 14-15), “Dinamiche di fine vita” (ore 15-16) e “Saper accompagnare” (ore 16-17).

All’evento formativo si potrà partecipare gratuitamente, effettuando l’iscrizione sul portale Tom (https://tom.opifipt.it).

Fonte: Opi Firenze-Pistoia