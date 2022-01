Giorno della Memoria, le iniziative a Cascina

Si avvicina il Giorno della Memoria e il Comune di Cascina mette in campo una molteplicità di iniziative culturali per celebrare degnamente la ricorrenza. Una serie di eventi, realizzati con la preziosa collaborazione con l’Anpi di Cascina, che partirà il 26 gennaio per concludersi il 15 febbraio. “Riteniamo che onorare la Memoria rappresenti un dovere, oltre che un debito di riconoscenza da assolvere nei confronti della storia – spiega l’assessore alla cultura Bice Del Giudice –. Da questa certezza parte l’idea di un progetto culturale da far partire il 27 gennaio e andando oltre il 10 febbraio, da celebrare e preservare da tentativi di strumentalizzazioni e trasformare piuttosto in occasioni di riflessione sulle conseguenze nefaste di ogni forma di violenza”. Più eventi tra loro diversi, nell’ambito dei quali la storia si combina con l’arte e il teatro, grazie al contributo artistico dell’attrice Debora Mattiello. Mercoledì 26, dunque, dalle 10 alle 12 (in streaming) dopo i saluti da parte di Franco Tagliaboschi, presidente Anpi sezione di Cascina, si terrà la conferenza-lezione “Scegliere il bene. Profili di Giusti toscani”, a cura della professoressa Francesca Gori e di studenti del progetto ‘Vivere la storia’ dell’Itis Marconi di Pontedera. A seguire ci sarà la proiezione del video “Come una rana d’inverno” realizzato dall’autrice e interprete Debora Mattiello e da studenti del progetto ‘Vivere la storia’ dell’Itis Marconi di Pontedera, guidato dalle docenti Leonella Cerretani, Francesca Gori e Letizia Puma.

Il 27 gennaio sarà il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. Una data scelta perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Dopo i saluti di Tagliaboschi, ci sarà la lezione “Perché ricordare?” a cura del professor Roberto Colombo, con proiezione del video “Come una rana d’inverno”. Anche in questo caso l’evento sarà on line dalle 10 alle 12. All’insegna del filo conduttore “Tra Memoria e Ricordo”, si arriva poi al 10 febbraio, Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, con una conferenza sulla figura del medico Geppino Micheletti a cura della professoressa Rossella Bari, presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia-Comitato Provinciale di Pisa. Sempre il 15 febbraio andrà in scena “La mia stella brillerà per sempre”, favole per raccontare la storia ai più piccoli di e con Debora Mattiello: spettacolo teatrale per bambini, sempre on line. Da definire, invece, la data per la presentazione del libro “La rosa è viva” di Denise Ciampi (Chi Più Ne Art Edizioni 2021) alla presenza dell’autrice. Agli eventi interverranno Michelangelo Betti (sindaco di Cascina), Bice Del Giudice (assessore alla cultura Comune di Cascina) e Claudio Loconsole (assessore all’istruzione Comune di Cascina).