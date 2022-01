Incontri per allenare la concentrazione e la memoria a San Casciano

Un ciclo di incontri per vivere meglio ed invecchiare in modo sano. Da lunedì 24 gennaio prende il via, nella sala conferenze della biblioteca comunale di San Casciano, un ciclo di incontri, patrocinati dal Comune, mirati a potenziare le abilità cognitive, sviluppare l'attenzione la concentrazione, rafforzare la memoria. Il corso “AllenaMenti”, condotto da una psicologa da una dottoressa in Scienze motorie, si pone l'obiettivo di incrementare le funzioni logiche e creative attraverso una serie di esercizi motori e cognitivi, volti a sperimentare le attività di attenzione e memorizzazione.

"Ci interessa mostrare - spiegano Irene Mosele ed Elena Armaroli dell'associazione MeMo - come il potenziamento motorio vada di pari passo con quello cognitivo, per mantenere il cervello sano e stimolarlo costantemente con la partecipazione attiva, la socializzazione e vari momenti di confronto è necessario creare un punto di equilibrio e di armonia con il corpo e la salute fisica". Il corso proporrà quattro incontri nel corso dei quali alle informazioni sul funzionamento della memoria e dell'attenzione ai fini dell'efficienza cerebrale si affiancheranno momenti ed esercizi teorico-pratici. L'iniziativa, rivolta a persone adulte, si svolgerà dal 24 al 31 gennaio e dal 7 al 14 febbraio con orario 15 – 16.30. I corsi si terranno nel rispetto delle misure vigenti previste dalle autorità sanitarie. È richiesta la Certificazione verde (Green Pass) per accedere al corso. Info e preno per posti limitati: Irene Mosele cell. 329 0783301, Elena Armaroli cell. 349 8730267.