Irregolari e senza contratto, blitz in un'azienda di Quarrata

Azienda tessile di confezioni a Quarrata con manodopera a nero e addirittura irregolare: i controlli delle forze dell'ordine hanno portato a un blitz nell'area a conduzione cinese. Cinque erano al lavoro senza contratto, due non regolari. L'azienda non era iscritto all'apposito registro delle imprese. Per il blitz erano presenti carabinieri, polizia, ispettorato del lavoro, Asl, Inail e Inps. L'attività è stata sospesa e il titolare è stato denunciato. Ulteriori violazioni in merito all'agibilità dei locali sono in corso di valutazione.