Nulla di fatto dalle ricerche del 47enne scomparso da 6 giorni nel Pisano

Da lunedì è scomparso Matteo Della Longa, dipendente comunale di 47 anni di San Giuliano Terme. Le ricerche anche quest'oggi lungo l'Arno non hanno portato a nulla. Alle 15 di quel giorno l'uomo, dopo aver timbrato per la fine del turno di lavoro, è scomparso nel nulla. Le ricerche sono cominciate solo due giorni dopo con la formalizzazione della richiesta. La famiglia ha affermato infatti che in precedenza l'uomo si era già assentato da casa per un giorno, per poi tornare a casa. Quest'oggi è stato scandagliato l'Arno con i sommozzatori dei vigili del fuoco, nell'area di Porta a Mare dove si ritiene che l'uomo possa essere andato. Domani le ricerche riprenderanno.