Prevenzione incendi: due corsi di Confagricoltura Pistoia per la prevenzione

Sono in partenza due corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione degli incendi nelle imprese agricole organizzati da Confagricoltura Pistoia: un corso abilitante e uno di aggiornamento.

Entrambi, aperti a tutte le aziende agricole, prevedono sia una parte teorica che una pratica e si svolgeranno in presenza martedì 15 febbraio a Monsummano Terme (PT) (via dell’Unità n. 50).

Il corso abilitante al ruolo di addetto antincendio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro oppure da persona diversa, ma comunque inserita in azienda, previa nomina da parte del datore di lavoro e sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Poiché l'addetto alla prevenzione incendi deve essere in grado di intervenire al verificarsi di situazioni d’emergenza durante l'attività lavorativa, si suggerisce di affidare questo incarico a uno o più operatori (in numero variabile a seconda delle dimensioni e della struttura aziendale) che siano sempre presenti fisicamente nei luoghi di lavoro.

Il corso di formazione abilitante per addetti alla prevenzione incendi (rischio medio) ha una durata di 8 ore e si svolgerà il 15 febbraio dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi (rischio medio), obbligatorio ogni 3 anni, dura 5 ore e si terrà il 15 febbraio dalle ore 9 alle 14.

Per iscriversi è necessario presentare una manifestazione d’interesse tramite mail all’incaricata dell’organizzazione dei corsi di formazione di Confagricoltura Pistoia, Silvia Melani, specificando il corso a cui si è interessati: s.melani@confagricolturapistoia.it.

Si ricorda che i posti sono limitati e quindi è opportuno che gli interessati presentino subito la manifestazione d’interesse. Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

L’ufficio tecnico di Confagricoltura Pistoia è a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti: tel. 0573-21231.

Fonte: Confagricoltura Pistoia