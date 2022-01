Daspo urbano dopo aver tentato di mettere a segno una rapina in un locale in centro ad Arezzo. Un giovane era stato denunciato dopo la tentata rapina a volto coperto, armato con una bottiglia di vetro rotta tra i clienti.

Il questore ha emesso il divieto di accesso in centro, inoltre non potrà entrare per 6 mesi in locali in piazza Sant'Agostino.