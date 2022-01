Spaccia eroina e cocaina nel suo appartamento, arrestato

Un nuovo caso di spaccio di droga è avvenuto in Valdarno, un 35enne pregiudicato è finito in manette. Tutto è partito da un viavai sospetto vicino allo stadio di Montevarchi, specie di notte. I carabinieri hanno individuato un appartamento 'sospetto' e sono entrati in azione.

All'interno hanno trovato il 35enne, oltre a molti stupefacenti. Sono stati trovati e sequestrati 15 grammi di cocaina, 30 di sostanza da taglio e un grammo di eroina. Lo stupefacente avrebbe permesso all'uomo di guadagnare 5mila euro. Rinvenuti anche materiali per il confezionamento, bilancini di precisione, e circa 3mila euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Oltre a 10 telefoni cellulari, con i quali l’arrestato gestiva evidentemente il florido commercio.