Alla guida col tachigrafo manomesso, camionista multato

Guidava con il tachigrafo manomesso, per questo un camionista nel Senese è stato multato. Il tir proveniva dalla Basilicata e stava transitando sulla Firenze-Siena, quando la polizia postale lo ha fermato. Il giovane camionista è stato sopposto a controlli e gli agenti hanno trovato uno strano congegno elettronico. Questo, attraverso l’impiego di un telecomando azionato dal conducente, faceva figurare il camion fermo, mentre in realtà era in viaggio, e registrare velocità e tempi di guida e riposto a suo piacimento. Davanti all’evidenza il camionista non ha potuto far altro che confessare e accettare la pesante multa di quasi 1.700 euro, la sospensione della patente fino a tre mesi, la decurtazione di 10 punti e, infine, il sequestro del marchingegno. Stessa contravvenzione è stata emessa anche alla ditta proprietaria del TIR, responsabile di avere permesso la pericolosa macchinazione.