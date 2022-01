Appicca incendio in casa della ex: nessuna persona coinvolta nel rogo a Camaiore

Questo pomeriggio un incendio è divampato in un'abitazione a Camaiore. Le fiamme si sono sviluppate al primo e al secondo piano di una villetta a schiera, per poi coinvolgere tutta l'abitazione. Sul posto poco prima delle 15 i vigili del fuoco e i carabinieri, per i rilievi. Da quanto ricostruito le cause dell'incendio sarebbero riconducibili all'ex della donna che abita nella casa, ritenuto responsabile di aver appiccato l'incendio.

L'intervento dei vigili del fuoco e gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti poco prima delle 15 i vigili del fuoco da Viareggio, Lucca e Massa. L'intervento dei pompieri ha permesso il contenimento delle fiamme, evitando che l'incendio si estendesse anche alle case adiacenti. Gli idranti hanno lavorato per tutto il pomeriggio, fino alle 18.30.

Partiti fin da subito gli accertamenti sulle cause del rogo, che fortunatamente non ha provocato danni a persone. L'uomo presunto autore dell'incendio, è stato fermato dai carabinieri. Si tratta di un 26enne di origini straniere, che sarebbe riuscito ad entrare nell'abitazione dell'ex compagna mentre lei non c'era, forzando una finestra. In seguito avrebbe provocato l'incendio che ha causato danni all'abitazione.