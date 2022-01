Controlli a tappeto nella movida notturna di Arezzo, tre denunce

Servizio di controllo nella notte tra sabato e domenica per il centro di Arezzo e le zone della movida. Sul posto quattro pattuglie dei carabinieri di Arezzo con la collaborazione della polizia municipale e dell'unità cinofila dei carabinieri di Firenze. Le zone controllate dalle forze dell'ordine sono state in particolare quelle di Piazza della Badia e le strade vicine, via Cavour, via del Saracino, via Saffi, via Pecori e via della Fioraia, allargandosi anche a Piazza Sant'Agostino, Piazza San Francesco e via Guido Monaco, alcune delle quali oggetto di segnalazioni da parte dei residenti su episodi di degrado urbano e comportamenti in violazione della normativa anti Covid.

Le zone sensibili sono state presidiate fino a notte inoltrata così come sono stati eseguiti controlli alle auto lungo le strade vicine al centro storico. In occasione del servizio sono stati inoltre ispezionati 3 esercizi pubblici e verificati i documenti di circa cinquanta persone, senza riscontrare anomalie.

Tre le persone denunciate nel corso dei controlli dalle forze dell'ordine. Tra queste un 40enne per il reato di falso materiale, trovato alla guida di un'auto con targhe false e altri due soggetti, un uomo 40enne e una donna 50enne, per guida in stato di ebbrezza.