Minorenne rapinato da coetanei mentre aspetta il bus a Pisa: una denuncia

Mentre stava aspettando l'autobus, un giovanissimo è stato rapinato da altri due coetanei. È la disavventura di un ragazzo minorenne che nel primo pomeriggio di ieri si trovava alla fermata della stazione di Pisa per rientrare in un comune della provincia, quando è stato raggiunto da altri due minorenni che lo hanno costretto a consegnare i soldi che aveva per il biglietto. I due avrebbero poi continuato ad intimorirlo per ottenere altri 20 euro, minacciandolo che sarebbero tornati a prendere gli altri soldi. Quando si sono allontanati, intorno alle 14 è scattata la chiamata alla polizia e gli agenti hanno raggiunto il minore impaurito alla stazione.

Una volta preso con sé, il ragazzo mentre si trovava con la polizia verso gli uffici, ha riconosciuto tra i passanti uno dei due autori della rapina. Mentre il complice era riuscito a dileguarsi, uno dei due è stato bloccato dai poliziotti e accompagnato in Questura. Identificato come un 16enne pisano incensurato, il giovane avrebbe ammesso la dinamica dei fatti e l'identità del complice. Il 16enne è stato denunciato per rapina in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze ed è stato affidato alla madre. Anche la vittima della rapina, che non ha riportato conseguenze, è stato affidato al padre che nel frattempo lo aveva raggiunto in via Mario Lalli.