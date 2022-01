Movida e Covid, controlli a Pisa: multe per mascherina, Green pass e bevande da asporto

Controlli a tappeto nella notte tra sabato e domenica a Pisa. Polizia di Stato, stradale e ferroviaria, insieme a carabinieri, guardia di finanza e municipale, hanno setacciato il territorio per verificare il rispetto e la corretta applicazione delle misure anti Covid, oltre che nel controllo della movida cittadina.

Identificate 81 persone e controllati 9 esercizi pubblici. Una persona è stata multata perché non aveva la mascherina di protezione obbligatoria mentre anche tre esercizi commerciali sono stati raggiunti da sanzioni. Un locale è stato multato per omesso controllo di Green pass obbligatorio mentre per gli altri due la sanzione è fioccata per violazione dell'ordinanza del sindaco di Pisa, per non aver rispettato le limitazioni alla vendita di bevande da asporto.

La polizia stradale ha inoltre segnalato una persona residente in provincia trovata alla guida in stato di ebbrezza, con annesso ritiro della patente.

In zona San Martino, nel centro della città, è stato infine rintracciato un 25enne di origine tunisina con precedenti, accompagnato in Questura perché destinatario dell'obbligo di firma giornaliera emesso a suo carico per reati legati a sostanze stupefacenti. Dopo il fotosegnalamento il 25enne è stato congedato.