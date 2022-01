Rapina in centro a Firenze, giovane minacciata con bottiglia rotta: altre 5 aggressioni denunciate

Ieri sera, poco prima della mezzanotte nel centro storico di Firenze, una ragazza è stata derubata della sua borsa e minacciata con una bottiglia rotta dal rapinatore. È successo poco prima della mezzanotte, nei pressi di Santa Croce. Lo scippo si è trasformato in rapina quando il malvivente, per strappare la borsa alla ragazza, ha rotto una bottiglia di vetro minacciando lei e un amico che era accorso in suo aiuto. Sul posto è intervenuta la polizia. La vittima della rapina, una giovane di 23 anni, è riuscita in seguito a recuperare la sua borsa. Dentro mancava all'appello solo il bancomat, che ha immediatamente bloccato.

Non è l'unico fatto di cronaca che si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel capoluogo toscano. Sono altre cinque le aggressioni denunciate, a scopo di rapina e non, per le quali è sempre intervenuta la polizia. Poco dopo la rapina che ha riguardato la giovane, un italiano di 43 anni ha denunciato che intorno a mezzanotte e mezzo in via Giusti un ragazzo sui 20 anni lo avrebbe colpito con una stampella alla testa. L'autore sarebbe stato in compagnia di altre tre persone e il 43enne ha dovuto ricorrere a cure mediche per una lieve ferita alla testa.

Intorno alle 2 altro intervento degli agenti in piazza della Stazione dove un 23enne italiano ha riferito di essere stato avvicinato da tre persone, due descritte come straniere, che lo avrebbero preso a calci e pugni dopo avergli chiesto del denaro. Il 23enne sarebbe riuscito a fuggire e a chiedere aiuto.

Poco dopo, alle 2.15, in via del Sole un 37enne originario dello Sri Lanka ha denunciato un'aggressione da parte di 7 connazionali non nuovi alla sua vista. Anche il 37enne ha dovuto ricorrere alle cure mediche. La ricostruzione di questo episodio è ancora in corso, poiché l'uomo non parlerebbe italiano e la dinamica dei fatti non è del tutto chiara.

Intanto in piazza Leopoldo, un 45enne originario del Marocco ha invece riferito agli agenti che mentre era alla fermata della tramvia è stato aggredito da uno sconosciuto, che lo avrebbe colpito sia con un pugno che con un'arma da taglio, procurandogli una ferita alla fronte.

Infine, quasi al sorgere del sole intorno alle dopo le 5 del mattino, gli agenti sono intervenuti in via di Novoli alla fermata della tramvia Palazzi Rossi. Qui un 29enne, sempre di origini marocchine, ha riferito di essere stato avvicinato da due connazionali, che lo avrebbero aggredito per rapinarlo. Il 29enne sarebbe stato ferito con un coltello ad un orecchio e avrebbe consegnato ai rapinatori la somma di 400 euro.