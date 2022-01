Semplificazione amministrativa, il Comune di Pisa aderisce a Formez PA

Semplificare e modernizzare l’azione amministrativa dell’Ente, per poter fornire a cittadini e imprese servizi sempre migliori. E’ questo l’obiettivo di una delibera approvata dalla Giunta nei giorni scorsi con la quale il Comune di Pisa ha aderito a “Formez PA”, l’associazione in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica che si occupa di promuovere ed attuare politiche di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione.

"Dopo l’apertura dello sportello per il rilascio dello SPID, presso l’URP – dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue - resta ferma la volontà di attuare interventi per il miglioramento della qualità istituzionale per rendere più efficaci le politiche della nostra amministrazione ed è per questo che ho proposto alla Giunta l’adesione a “Formez PA” l’associazione riconosciuta in house del Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica. La rinascita della Nazione, che ha attraversato il durissimo periodo della pandemia, non può prescindere dalla centralità del ruolo dell’amministrazione pubblica e, in particolare, dei Comuni nell’ambito di un disegno riformatore della PA che costituisce uno dei principali contenuti ed obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’adesione a Formez, consentirà al Comune di Pisa di essere protagonista nelle scelte per poter procedere al rafforzamento della capacità amministrativa, il reclutamento e, in particolar modo, alla formazione del personale, l’innovazione digitale dei servizi e dei processi per sostenere la transizione digitale ed ecologica ma, soprattutto, permettere di fornire migliori servizi ai cittadini e alle imprese".

Nata nel 1963, Formez PA, dopo aver esercitato originariamente le proprie funzioni nell’ambito del sistema degli interventi straordinari per il Mezzogiorno, nel corso degli anni è stata oggetto di profondi cambiamenti che hanno consentito all’associazione di acquisire un ruolo centrale a supporto della modernizzazione della pubblica amministrazione italiana. L’attività di Formez PA è oggi focalizzata sull’attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della PA e più in generale della strategia di promozione dell’innovazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevista dalle politiche di sviluppo dell’UE e promossa dal DFP, attraverso attività di accompagnamento e assistenza tecnica.

