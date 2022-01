Settennato Mattarella al termine, dalla Toscana: "Grazie Presidente"

Sta per concludersi il mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale dal febbraio 2015. Domani, lunedì 24 gennaio 2022, inizieranno le votazioni per eleggere il suo successore.

Intanto sono iniziati gli applausi, in presenza e virtuali, di ringraziamento per gli ultimi sette anni. Questa mattina Mattarella, che si trova nella sua Palermo in attesa dell'inizio delle votazioni, è stato raggiunto dal battito di mani dei presenti in strada, mentre si recava a messa. "Grazie Presidente" si sentiva dalla folla, anche fuori dalla chiesa, accorsa per salutare Mattarella.

Intanto dalla Toscana, i tre Grandi elettori nominati per partecipare allo scrutinio, si trovano già a Roma. Per la Regione parteciperanno all'elezione del 13esimo Presidente il governatore Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il Consigliere regionale in quota Lega Marco Landi.

Alcune visite del Presidente Mattarella in Toscana

Più volte a fine 2021 Mattarella si è recato in Toscana. Nell'ottobre scorso l'inaugurazione 678esimo Anno Accademico dell'Università di Pisa, seguita dai dieci anni di Giovanisì a San Rossore, e a Novembre l'inaugurazione del 781esimo Anno Accademico di Siena. Nello stesso mese il Presidente ha partecipato, a Scandicci, alla cerimonia per il decennale della Scuola superiore della magistratura. Neanche un mese dopo, Mattarella è tornato per la partenza della stagione del Teatro del Maggio Fiorentino: il 21 dicembre un lungo applauso lo ha accolto nell'auditorium in occasione del concerto inaugurale.

Andando più indietro nel tempo, Mattarella è stato uno dei Presidenti della Repubblica a visitare Sant'Anna di Stazzema. Per la precisione, si è recato a Stazzema nel febbraio 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario del conferimento della Medaglia d’oro al valor Militare al Comune e del ventennale della legge istitutiva del Parco nazionale della Pace.

Un anno prima, nel 2019, anche l'Empolese Valdelsa ha ricevuto la visita del Presidente. La più alta carica dello Stato ha partecipato, nell'aprile 2019, alle Celebrazioni Leonardiane a Vinci.

Intanto è iniziato il "trasloco" al Quirinale. Mattarella sta per lasciare il Colle e da domani, inizieranno le votazioni per il prossimo Presidente. Nell'ultimo messaggio di fine anno del 31 dicembre 2021, Mattarella ha ricordato lo sforzo compiuto da tutti, sanitari e cittadini, contro la pandemia presente ormai da quasi due anni. Ecco un estratto della conclusione, che chiude l'anno trascorso e il settennato.

"Care concittadine e cari concittadini, siamo pronti ad accogliere il nuovo anno, ed è un momento di speranza. Guardiamo avanti, sapendo che il destino dell’Italia dipende anche da ciascuno di noi.

Tante volte abbiamo parlato di una nuova stagione dei doveri. Tante volte, soprattutto negli ultimi tempi, abbiamo sottolineato che dalle difficoltà si esce soltanto se ognuno accetta di fare fino in fondo la parte propria.

Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia.

L’Italia crescerà. E lo farà quanto più avrà coscienza del comune destino del nostro popolo, e dei popoli europei".

I messaggi, "Grazie Presidente"

"Grazie di tutto Presidente. Servire le istituzioni è al tempo stesso un grande onore e un grande onere. Farlo in un tempo così difficile ancora di più, ma grazie alla guida di Mattarella la Repubblica italiana è più forte di prima e può guardare con fiducia alle sfide di domani". Così il sindaco di Empoli Brenda Barnini tramite facebook.

"Grazie di tutto Presidente" scrive sempre sui social il presidente dell'Assemblea legislativa toscana Antonio Mazzeo, che si trova a Roma per partecipare alle elezioni, "ci mancherà molto".

