Si allontana da casa nella notte, signora in preda al freddo ritrovata dai carabinieri

Era uscita di casa nel cuore della notte, scalza e senza un cappotto addosso nonostante le gelide temperature dell'inverno. È successo questa notte nell'Aretino dove una donna che era scomparsa da casa, è stata poi fortunatamente ritrovata dai carabinieri. Tutto è partito dall'allarme lanciato dal figlio, che una volta rientrato si era accorto dell'assenza della mamma, una signora sui 60 anni. Preoccupato, l'uomo ha immediatamente allertato i militari di Sansepolcro che con tre equipaggi si sono messi alla ricerca della donna.

Dopo circa tre ore di incessanti ricerche, la signora è stata ritrovata alle prime luci dell'alba nei pressi di un centro commerciale, accasciata al suolo e con lievi segni di assideramento. I carabinieri l'hanno prima soccorsa aiutandola a rialzarsi e coprendola con i propri giubbotti. Nell'attesa dell'ambulanza, i militari hanno fatto accomodare la signora nell'auto di servizio, confortandola e facendosi raccontare l'accaduto. L'unica spiegazione, come ricostruito dai carabinieri, potrebbe essere riconducibile ad un momento di depressione. La donna è stata in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. In ospedale la signora ha ricevuto le cure del caso ed è stata riaffidata ai propri cari, nel frattempo intervenuti per riportarla a casa.