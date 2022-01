A Prato il primo Showrunner Lab, iscrizioni aperte

Si aprono martedì 25 gennaio le iscrizioni per partecipare allo Showrunner Lab, il primo laboratorio italiano dedicato alla professione dello Showrunner. A proporlo, Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con Good Girls Planet, ITTV Forum&Festival di Los Angeles e PIN – Polo Universitario Città di Prato.

Il laboratorio si terrà tra Prato - a Manifatture Digitali Cinema, l’infrastruttura a supporto delle produzioni cinematografiche e audiovisive di Fondazione Sistema Toscana - e Firenze, dal 1° aprile al 19 giugno 2022. I partecipanti selezionati, che affronteranno moduli teorico/pratici a stretto contatto con affermati e noti professionisti del settore, a fine corso potranno fare esperienze di stage e tirocini presso imprese nazionali e internazionali del settore dell’audiovisivo. Termine ultimo per iscriversi, venerdì 25 febbraio 2022. Tutte le info per iscriversi sul sito www.manifatturedigitalicinema.it

Showrunner Lab è stato Ideato per colmare una carenza formativa in Italia, in relazione ad una professionalità molto richiesta in campo della produzione audiovisiva, sulla quale, fino ad oggi, non esistevano percorsi di apprendimento. La figura dello Showrunner o creative producer non è ancora infatti ben delineata nel nostro Paese. Lo showrunner è sceneggiatore e produttore; è il Deus ex machina delle serie, soprattutto quelle di lunga durata. È colui che guida le writers’ rooms e le dirige verso un prodotto di successo. Supervisiona tutto il lavoro: dalla scelta delle location al casting, dalla pre-produzione alla post-produzione.

Obiettivo del corso è quello di creare il primo laboratorio italiano dedicato esclusivamente alla professione dello Showrunner, andando a definire un modello che possa essere replicato in altre regioni italiane. A tal fine, il laboratorio prevederà insegnamenti multilivello, partendo da una preparazione di base, arricchita attraverso laboratori, incontri seminariali e workshop.

Infine, lo Showrunner Lab vuole essere un punto di riferimento per la figura dello Showrunner in Italia, ed essere un incubatore di nuove idee, progetti e talenti italiani.

A chi si rivolge Showrunner Lab

Lo Showrunner Lab è rivolto a giovani diplomati (18-25 anni) con la passione e l'attitudine per le serie tv, per la scrittura, l'organizzazione, l’imprenditoria. Non è richiesta esperienza pregressa, in modo che chiunque, potenzialmente, possa avvicinarsi a questo mestiere.

Il laboratorio si rivolge pertanto a ragazze e ragazzi che aspirino a scoprire nuovi orizzonti professionali e che siano motivati a percorrere nuove esperienze formative, utili al raggiungimento del proprio obiettivo lavorativo, nello specifico ambito dei media televisivi.

Il bando, con tutte le modalità di svolgimento, orari, costi di iscrizione e agevolazioni, è scaricabile dal sito www.manifatturedigitalicinema.it.

Fonte: Ufficio Stampa