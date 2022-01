Alessandra Vannucci seconda a concorso nazionale "Disegna la copertina del libro Cara Adozione 2

Ha mancato la vittoria di stretta misura Alessandra Vannucci, 26enne laureanda magistrale in Design (dopo una laurea triennale in Disegno Industriale con lode presso il Design Campus di Calenzano, facoltà di Architettura). Un percorso di studi interamente svolto in seno all’Università di Firenze e arricchito anche da corsi che l’hanno avvicinata al design per temi sociali: una prima specializzazione in Web Design, come illustratrice per un sito internet sullo spreco alimentare, esperienza formativa stimolante che le ha permesso di crescere e coltivare nuovi interessi al di là del design di interni e del prodotto. Una seconda in Communication Design, che ha visto la realizzazione di manifesti grafici sul tema della dipendenza.

Nel suo futuro Alessandra si vede inserita nel mondo della grafica e dell’editoria illustrata, un ambito che la affascina perché le darà la possibilità di esprimere il proprio mondo interiore grazie al potere delle immagini che, “come ci insegnano i bambini, riescono a esprimere le emozioni più profonde, senza il bisogno di tante parole” spiega la giovane.

È quello che ha cercato di fare con il disegno presentato al concorso, rappresentante una busta con una lettera al suo interno, ispirata alle lettere che compongono il libro. Per raffigurare l’amore, l’accoglienza, la rinascita raccontate in quelle storie l’illustratrice ha trasformato la busta in una casa, simbolo di un nido accogliente, dal cui camino fuoriescono cuori, a indicare l’amore che si crea grazie a questi incontri, mentre le vite dei genitori e dei bambini si intrecciano come i gambi dei fiori, crescono insieme e si supportano.

Le lettere, del resto, le ricordano l’esperienza di adozione a distanza della nonna materna, che per anni ne ha ricevute tante dall’Africa, gliele inviava il bambino adottato a distanza, per lei il regalo più bello che potesse avere.

Il libro

Cara adozione 2 è il seguito di Cara adozione, uscito nel 2016 e tuttora in diffusione in ambito nazionale. Curato, come il precedente, da Roberta Cellore, volontaria attiva e membro del direttivo dell’associazione, è una raccolta di lettere scritte da famiglie che hanno adottato figli. Un viaggio all’interno delle storie degli incontri, tra le emozioni e le difficoltà, ma anche la grandissima felicità, che un nuovo arrivo in famiglia porta con sé. La pubblicazione di Cara Adozione 2 è prevista nel corso del 2022, in occasione dei 10 anni della fondazione dell’associazione.

Fondata nel 2012 e presieduta da Ivana Lazzarini, ItaliaAdozioni (con sede a Cernusco sul Naviglio, MI) è costituita da numerosi volontari tra genitori adottivi e biologici, figli adottivi adulti, liberi professionisti e collaboratori che, nei dieci anni di vita dell’associazione, hanno messo le loro competenze al servizio di progetti e iniziative a carattere sia locale sia nazionale, per diffondere la cultura dell’adozione e dell’affido nel nostro Paese.

Fonte: Ufficio Stampa