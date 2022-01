Anfiteatro romano di Volterra: in arrivo 4,5 milioni

È arrivato l’annuncio del ministro Franceschini: 4 milioni e mezzo per l’anfiteatro romano di Volterra. A dare la notizia sono stati Giacomo Santi, sindaco di Volterra, e Dario Danti, assessore alle del Culture Comune di Volterra.

"Lo stanziamento del Ministero della Cultura è un riconoscimento importantissimo per Volterra e per tutto il nostro territorio. È il risultato del grande lavoro svolto da tutti gli enti pubblici, Comune e Regione in primo luogo, e privati che in questi anni hanno investito risorse e intelligenze per l’anfiteatro romano. Grazie al Ministro Dario Franceschini che con la sua visita ha voluto di persona consolidare il percorso di scavo di questo bene archeologico che adesso può essere portato a termine. Con la cultura si possono dare grandi cose, questa ne è la dimostrazione più evidente".

Fonte: Ufficio Stampa