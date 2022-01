Arezzo, ladro arrestato due volte in poche ore

È stato arrestato per furto per ben due volte in un giorno. Un 32enne di origini pakistane è finito in manette due volte in poche ore a Arezzo. Nel pomeriggio di sabato 22 gennaio è stato sorpreso mentre stava rubando sei bottiglie di superalcolici in un supermercato: fermato, è stato arrestato e la refurtiva è stata riconsegnata.

Arrestato, è stato accompagnato al comando aretino e ha svolto gli accertamenti di rito. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato liberato, informano i carabinieri, "ai sensi dell’art. 121 delle disposizioni d’attuazione del c.p.p., in quanto al momento non ricorrevano particolari esigenze cautelari".

Poco prima di mezzanotte il nuovo furto. Ha forzato l'ingresso del negozio di fiori davanti il cimitero e ha portato via dieci euro dalla cassa. I carabinieri lo hanno notato e arrestato. Adesso il 32enne è in camera di sicurezza.