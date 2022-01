Dall'ergastolo all'assoluzione in appello: questa la vicenda dell'infermiera Fausta Bonino, 58 anni, accusata di omicidio plurimo volontario e finita per essere assolta in appello a Firenze (formula 'per non aver commesso il fatto') dopo la condanna all'ergastolo per 4 dei 10 decessi contestati in primo grado. Qui le motivazioni del primo grado.

I decessi anomali erano avvenuti all'ospedale Villamarina di Piombino tra il 2014 e il 2015. Tuttavia sussiste una condanna, quella per ricettazione per medicinali trovati in casa al momento dell'arresto e della perquisizione, a un anno e mezzo. Pena sospesa.

L'imputata ha accolto la sentenza con le lacrime agli occhi, come per il primo grado di giudizio ma con un sollievo enorme. "Ancora non ci credo, non potevano accusarmi per delle menzogne dette da qualcuno, non c'era altro", ha affermato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO