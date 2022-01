Basket Castelfiorentino, l’Under 15 difende la vetta: Cus Firenze battuto

Altra vittoria casalinga per l’Under 15 Eccellenza che si è imposta per 82-67 sul Cus Firenze. Un acuto ancora più importante considerate le molte assenze e che permette ai gialloblu di difendere il primo posto in classifica.

Gara indirizzata da un avvio deciso per i ragazzi di Alessandro Mostardi, che trovano subito buone soluzioni in attacco e chiudono la prima frazione sul 20-16. Ma nel secondo quarto incredibilmente l’attacco si inceppa, la palla non entra e i soli 4 punti segnati, a fronte dei 20 fiorentini, permettono agli ospiti di andare all’intervallo lungo sul +12 (24-36).

Al rientro, però, l’Abc cambia faccia: la difesa torna aggressiva, l’attacco fluido e, trascinati da un Ticciati da 33, i gialloblu riprendono in mano l’inerzia piazzando un break di 33-12 e andando all’ultimo riposo sul 57-48, vantaggio poi amministrato nell’ultimo parziale.

Prossimo impegno domenica alle ore 16 sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

ABC CASTELFIORENTINO – CUS FIRENZE 82-67

Parziali: 20-16, 4-20, 33-12, 25-19

Tabellino: Garbetti, Ticciati 33, Baldi, Zecchi 10, Carzoli, Ciulli, Vallerani 10 Niccolini, Casadei 13, Agbegninou 4, Leti 4, Borghesi 8. All. Mostardi Ass. Ciampolini, Corbinelli.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa