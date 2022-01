Città e sviluppo sostenibile: webinar con Regione, Anci e Sant'Anna

La sostenibilità è ormai una condizione imprescindibile quando si parla del futuro delle città, di sviluppo, di urbanistica; ma il percorso concreto per arrivare ad una nuova dimensione urbana ha bisogno di preparazione, di studio, di confronto. Con questa consapevolezza Anci Toscana, insieme a Regione Toscana e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha organizzato un un incontro on line che si terrà martedì 25 gennaio dalle 14.30, per condividere strumenti ed esperienze, riepilogare il percorso fatto e definire come attuare la strategia regionale di sviluppo sostenibile e la sua declinazione a livello locale.

L’Agenda 2030 aiuta a tenere traccia del percorso e degli obiettivi, ma è a livello locale che va tradotta, in azioni e strategie che ne permettano una concreta e rapida attuazione, con l’obiettivo di ripensare le città grandi e piccole perché possano essere resilienti e preparate a prevenire i rischi e a costruire le condizioni per una dimensione urbana prospera, equa e sostenibile.

I lavori saranno aperti da Cecilia Del Re, assessora all’Ambiente del Comune di Firenze; poi interverranno Marco Frey, docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, presidente della Fondazione Global Compact Italia (Onu) e di Cittadinanzattiva, e Walter Vitali coordinatore di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Di buone prassi parleranno l’architetto Elena Farnè, Simone D’Antonio di Anci nazionale e Mauro Gattinoni sindaco Lecco; il tema “Agenda 2030: verso una Toscana sostenibile” sarà al centro delle relazioni di Monia Monni assessora della Regione Toscana e di Luca Menesini, responsabile di settore Anci Toscana e sindaco di Capannori. Infine i contributi di David Tei di Regione Toscana, Simone Gheri direttore Anci Toscana e Nora Annesi della Scuola Superiore Sant’Anna. Coordinerà i lavori Carlo Andorlini di Legambiente.

Fonte: Ufficio Stampa