Consiglio comunale a Montespertoli, l'ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato per il giorno giovedì 27 gennaio, alle ore 21.15, il Consiglio Comunale. La seduta si svolgerà in modalità mista con i consiglieri che potranno partecipare sia in presenza in Sala del Consiglio sia con collegamento da remoto e i cittadini potranno seguirla sulla pagina Youtube del Comune di Montespertoli.

All'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Misto in merito all’intervento di riqualificazione dei marciapiedi in Via Taddeini;

5. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare vivo Montespertoli ad oggetto: sostegno ai Buoni per la salute mentale;

6. Variante al PAPMAA con valore di piano attuativo Azienda Agricola Ripalta;

7. Approvazione aggiornamento del regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione e del programma comunale degli impianti di trasmissione anno 2022, ai sensi della Legge Regionale n.49/2011;

8. Affidamento in house del servizio di manutenzione del verde pubblico comunale. Approvazione relazione ai sensi dell'articolo 34, comma 20 D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 concernente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

9. Prima variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024

10. Primo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022 - 2023

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa