Due giovani 'big manager' Ceam promossi alla Big Academy ACSI

Ci sono anche due empolesi fra i ventidue nuovi ‘big manager’ neodiplomati della prima edizione di BIG Academy, il progetto di alta formazione promosso da ACSI, Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale con il sostegno della Fondazione CR Firenze. Si tratta di Pierfrancesco Campinoti e Matteo Parisi di Ceam Group, l’azienda specializzata in alta tecnologia con sede in via Valdorme e della quale loro costituiscono la terza generazione.

Questo progetto formativo è stato lanciato nel 2020 ed è rivolto a manager ed aspiranti tali che vogliono ampliare o perfezionare le proprie competenze professionali. Di corsi sul mercato ce ne sono tanti, ma questo ha la peculiarità di essere un percorso di alta formazione, il primo epocale in cui i leader delle principali imprese si mettono in gioco per formare i dirigenti del domani. Proprio per l’elevato standard qualitativo, i due giovani empolesi lo hanno seguito affiancandolo al lavoro in azienda e senza risparmiarsi, convinti che si tratti di un momento importante per acquisire una visione d’impresa allargata, ben oltre le porte delle aziende del loro gruppo.

La consegna dei diplomi ha segnato la conclusione del primo anno di lezioni tenuto da un team specializzato di docenti provenienti dal mondo universitario e top manager di alcune delle più importanti aziende internazionali che operano sul territorio molte delle quali, fra l’altro, sono anche clienti del gruppo di via Valdorme, a partire dal Nuovo Pignone. Grazie ai loro insegnamenti, questi giovani manager porteranno ora nelle proprie aziende un patrimonio di conoscenze, modelli e pratiche fondamentali per la loro crescita professionale ed umana. Il futuro della Ceam è in buone mani.

