Furto con strappo a Sesto, 21enne in manette

Ha rubato una catenina d'oro dal collo di una donna ed è fuggito, dopo mesi di indagini è stato arrestato. Un 21enne di origini marocchine è finito in manette per furto con strappo. Nei mesi socrsi una 65enne di Sesto Fiorentino ha denunciato il furto della catenina da parte del ragazzo, poi scappato. Nell'occasione la donna ha riportato lievi ferite sul collo. La polizia ha avviato le indagini ed è riuscita a risalire al 21enne, eseguendo la misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento è attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità della persona destinataria della misura cautelare, in uno con la fondatezza dell’ipotesi d’accusa mosse a suo carico, saranno vagliate nel corso del successivo processo.